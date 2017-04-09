مدرب ملقة: الريال ليس بحاجة لمساعدة أحد!

قلل المدير الفني لنادي ملقة «خوسيه ldغيل جونزاليس ميتشل» من تأثير الفوز الذي حققه أمام برشلونة على المنافسة ما بين ريال مدريد وبرشلونة على لقب الليجا هذا الموسم، مؤكدًا أن الريال ذاهب نحو التتويج بلقب المسابقة.

وانتصر ميتشل على إنريكي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت مساء أمس على ملعب روزاليدا لحساب الجولة الـ 31 من الليجا.

ووصف ميتشل الفوز بالمُستحق بسبب أفضلية فريقه على جميع فترات المباراة تقريبًا دون استثناء، مشيرًا إلى أن التقدم المُبكر في النتيجة حرر لاعبيه وساعدهم على الظهور بشكل أفضل.

وقال «نحن فريق منظم، قدمنا عملاً جماعيًا رائعًا، وكنا نشكل خطورة مستمرة على مرمى البرسا ولهذا أختلف مع لويس إنريكي الذي قال أن فريقه لم يكن يستحق الخسارة».

وعند سؤاله عن تقديم يد العون لزين الدين زيدان خصوصًا بعد سقوطه في فخ التعادل أمام دييجو سيميوني في نفس الجولة، فأجاب قائلاً «بغض النظر عمّا فعلناه أمام برشلونة، الريال سوف يفوز بالليجا، إنهم فريق كبير ولا يُخطيء كثيرًا، لقد حصدوا نقطة من أتلتيكو مدريد، بالتالي فهم على الطريق الصحيح نحو اللقب».

goal