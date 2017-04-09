مدرب ميدسلبرا يغيب قديورة عن لقاء بيرنلي

بعد أن جلس على الدكة في اللقاءات الماضية ساءت وضعية الدولي الجزائري عدلان قديورة أكثر بعد أن فضل مدرب البورو عدم توجيه الدعوة له بالكامل في لقاء أمس في الدوري الإنجليزي ضد بيرنلي، غياب قديورة واستدعاء لاعبين آخرين لم يحسن من وضع الفريق الذي ضيع نقطتين ثمينتين على أرضه عقدت كثيرا من وضعه، حيث بقي في المركز قبل الأخير على بعد سبع نقاط كاملة عن منطقة الأمان .

قديورة لم يعد له مكان في فريقه الحالي

بتغيبه عن لقاء أمس يكون قديورة قد خرج بقناعة وهي أن مكانه في فريقه الحالي مفقود، عدلان عمل بقوة في الأيام الأخيرة من أجل إقناع مدربيه المتعقبين لكن كارانكا كان يبقيه دائما على الدكة أما مع المدرب الجديد، فالأمور بدأت تسوء لغاية إبعاده بشكل كامل، قديورة وفي حال بقائه سيلعب في الدرجة الثانية وهو أمر كما سبق وأشرنا إليه مرفوض بالنسبة له، إلا في حال حصوله على ضمانات مالية وفنية بالمشاركة بشكل دائم .

بورقعة-ع