مصدر: مونتشي وقع لفريقه الجديد

وافق المدير الرياضي الإسباني الشهير «مونتشي» على الانتقال إلى العاصمة الإيطالية للعمل مع نادي روما في منصب المدير الرياضي بعد انتهاء مسيرته مع نادي إشبيلية مطلع هذا الأسبوع بشكل نهائي ورسمي.

وقال مصدر مسؤول من مجلس إدارة فريق الذئاب لموقع روما برس «نعم، تم الاتفاق بالفعل، مونتشي وقع عقدًا مدته ثلاث سنوات. لماذا تأخر الإعلان؟ لأسباب دبلوماسية، مونتشي يريد ضمان استراحة هادئة من إشبيلية، ويريد توديع الجماهير والنادي بشكل محترم».

وأصر مونتشي اختيار وجهته المقبلة نهاية الأسبوع الماضي وانهاء مسيرته الطويلة مع الفريق الأندلسي، وقيل أن باريس سان جيرمان من ضمن الخيارات التي طُرحت عليه.

وودع مونتشي أنصار ملعب سانشيز بثخوان في مشهد عاطفي بعد انتهاء مباراة الفريق في الجولة ال31 من الليغا أمام ديبورتيفو لاكرونيا والتي انتهت بفوز إشبيلية 2/4، وهو الفوز الأول له منذ يوم 2 مارس الماضي.

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