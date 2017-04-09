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موريللو: لاعبو انتر ميلان غاضبون

موريللو: لاعبو انتر ميلان غاضبون

By admin
9 أبريل، 2017
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أكد جيسون موريللو مدافع فريق انتر ميلان الايطالي أن لاعبي الفريق الايطالي غاضبون عقب الهزيمة امام سامبدوريا في المباراة الماضية.
وأوضح موريللو في تصريحات نقلها فوتبول ايطاليا أن لاعبي انتر ميلان سيقاتلون من أجل تحقيق الانتصار على كروتوني في مباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط.
وأضاف مدافع انتر ميلان: أعتقد انه من الطبيعي أن نكون غاضبين بعد يوم الاثنين وعلينا أن نثبت احقيتنا بالانتماء لانتر ميلان وتحقيق الفوز في لقاء اليوم.
وتابع: هدفنا هو المشاركة في اوروبا الموسم المقبل وهذا سنسعى لتحقيقه في النهاية.
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