مورينيو: تشيشاريتو كان سيُسجل لنا 20 هدفًا

تحسر المدرب البرتغالي «جوزيه مورينيو» على ترك إدارة مانشستر يونايتد للمهاجم الدولي المكسيكي «خافيير هيرنانديز تشيشاريتو» يرحل إلى باير ليفركوزن في صيف 2015، رغم أرقامه المتميزة مع الفريق منذ وصوله من تشيفاز خوادلاخارا المكسيكي عام 2010.

وقاد تشيشاريتو فريق الشياطين الحمر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2011/2010 الذي خسره بثلاثة أهداف لهدف أمام برشلونة على ملعب ويمبلي.

لكن شهر العسل بين اللاعب والنادي انتهى عقب التعاقد مع روبن فان بيرسي ثم تقاعد السير أليكس فيرجسون، وتزامن ذلك مع بعض الإصابات التي أبعدته لفترات ليست بالقصيرة، ليضطر للرحيل إلى ريال مدريد عام 2014 بنظام الإعارة وبعد عودته بعدة أسابيع أضطر للانتقال إلى ليفركوزن بشكل كامل بقرار فني من فان خال.

وقال مورينيو «لدينا بعض اللاعبين الذين يُمارسون الكرة دون استمتاع وحب، اللاعب الجيد هو اللاعب المُبدع فهوا لوحيد القادر على خلق الفرص، كما أننا لا نمتلك عناصر قادرة على التهديف».

وأوضح «أعطي لكم مثالاً بسيطًا: الطريقة التي نلعب بها في أولد ترافورد، نُهيمن على المباريات، والخصوم يواجهوننا بخطط دفاعية، وأعتقد أن تشيشاريتو كان يستطيع تسجيل 20 هدفًا في الموسم بسهولة في ظل هذه الحالة، حتى لو جاء من على مقاعد البدلاء في آخر 10 أو 20 دقيقة، كان سيصل إلى هذا العدد من الأهداف».

واسترسل المو «هذا هو الرجل الذي نحتاجه، يستطيع التسجيل من أنصاف الفرص، عندما تُمرر الكرة من هنا أو هناك يقوم بخطفها، وعندما يُنقذ الحارس تسديدة ما يقوم بمتابعتها، وعندما ترتطم الكرة في العارضة أو القائم يتوقعها بشكل صحيح، هذه النوعية تستطيع تسجيل 15 هدفًا أو أكثر في الموسم، ولا يُشترط أن يلعب بشكل جيد في معظم الأوقات، نحن نخلق الفرص لكننا لا نسجلها، نحن لم نسجل الأهداف التي يجب أن تُسجل بعد هذا الكم من الفرص».

وسئل مورينيو عما إذا كان غاضب من إبرا أو يسعى لشراء لاعب يزاحمه على مركز المهاجم الرئيسي في الفريق فأجاب قائلاً «لا أستطيع شراء مهاجم أكثر خبرة من إبراهيموفيتش، أليس كذلك؟ لدينا ماركوس راشفورد ونحن نؤمن في قدراته، وهذا لا شك فيه. هل نحن ذاهبون نحو شراء مهاجم جديد؟ أعتقد أن عدد أهداف زلاتان جيدة جدًا بالنسبة له كمهاجم، أنا لا أتحدث فقط عن المهاجمين، حديثي عن باقي اللاعبين الذين يلعبون في الخطوط الأمامية».