مورينيو يكشف سر غياب دي خيا أمام سندرلاند

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سر غياب الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عن مواجهة سندرلاند، التي أقيمت ظهر اليوم، الأحد.

وشارك الحارس الأرجنتيني روميرو أساسيا في تشكيلة اليونايتد أمام القطط السوداء، ونجح في الخروج بشباك نظيفة، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 3/0.

وقال مورينيو لـ BBC Sport: لم يكن لدينا بعض اللاعبين المهمين اليوم، لكن الأهم هو حصد الـ3 نقاط دون تعرض أحد لإصابة.

وأضاف: لم يبق سوى فالنسيا، الذي شارف على التعافي وسيعود للمشاركة في المباراة القادمة.

وتطرق المدرب البرتغالي للحديث عن سبب غياب دي خيا، قائلا: إنها إصابة طفيفة، ليست مشكلة كبيرة، سيعود خلال أيام.