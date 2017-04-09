الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإنجليزيملاعب العالم
مورينيو يكشف سر غياب دي خيا أمام سندرلاند

مورينيو يكشف سر غياب دي خيا أمام سندرلاند

By admin
9 أبريل، 2017
2304
0
Share:

كشف جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سر غياب الحارس الإسباني ديفيد دي خيا عن مواجهة سندرلاند، التي أقيمت ظهر اليوم، الأحد.

وشارك الحارس الأرجنتيني روميرو أساسيا في تشكيلة اليونايتد أمام القطط السوداء، ونجح في الخروج بشباك نظيفة، ليساهم في فوز فريقه بنتيجة 3/0.

وقال مورينيو لـ BBC Sport: لم يكن لدينا بعض اللاعبين المهمين اليوم، لكن الأهم هو حصد الـ3 نقاط دون تعرض أحد لإصابة.

وأضاف: لم يبق سوى فالنسيا، الذي شارف على التعافي وسيعود للمشاركة في المباراة القادمة.

وتطرق المدرب البرتغالي للحديث عن سبب غياب دي خيا، قائلا: إنها إصابة طفيفة، ليست مشكلة كبيرة، سيعود خلال أيام.

الموضوع السابق

فاتسك يفتح الباب امام الريال والبرسا لجلب ...

الموضوع التالي

إبراهيموفيتش: لقد ولدت كبيرا وسأموت صغيرا

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017