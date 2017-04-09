الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإنجليزيملاعب العالم
مورينيو يُحدد أولوياته في صيف 2017 للإدارة

مورينيو يُحدد أولوياته في صيف 2017 للإدارة

By admin
9 أبريل، 2017
1153
0
Share:

سربت صحيفة الصن البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد الاقتراحات التي قدمها جوزي مورينيو لإدارة مانشستر يونايتد من أجل سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ونصت الاقتراحات على ضم ثلاثة لاعبين دفعة واحدة من موناكو الفرنسي هم «جابرييل سيديبي وباكايوكو وميندي»، على أن يكون صانع ألعاب أتلتيكو مدريد «أنطوان غريزمان» الهدف الأول للشياطين الحمر، بالإضافة للاعب توتنهام مُتعدد الاستخدامات «إيريك داير».

وأكدت مصادر الصحيفة أن المدير التنفيذي «إد وادورد» سيرصد مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني لاتمام الصفقات الخمس، وهي ميزانية أعلى بـ 50 مليونًا عن تلك التي استخدمها مورينيو في الصيف الماضي.

وزعمت الصحيفة أن مورينو وجه اللوم لإدارة مانشستر يونايتد خلال الاجتماعات التي عُقدت مؤخرًا على تفويتها لفترة الانتقالات الشتوية الماضية دون إبرام أي صفقة جديدة.

goal

الموضوع السابق

مصدر: مونتشي وقع لفريقه الجديد

الموضوع التالي

ماروتا: أليغري سيبقى في يوفنتوس

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017