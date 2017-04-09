مورينيو يُحدد أولوياته في صيف 2017 للإدارة

سربت صحيفة الصن البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد الاقتراحات التي قدمها جوزي مورينيو لإدارة مانشستر يونايتد من أجل سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ونصت الاقتراحات على ضم ثلاثة لاعبين دفعة واحدة من موناكو الفرنسي هم «جابرييل سيديبي وباكايوكو وميندي»، على أن يكون صانع ألعاب أتلتيكو مدريد «أنطوان غريزمان» الهدف الأول للشياطين الحمر، بالإضافة للاعب توتنهام مُتعدد الاستخدامات «إيريك داير».

وأكدت مصادر الصحيفة أن المدير التنفيذي «إد وادورد» سيرصد مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني لاتمام الصفقات الخمس، وهي ميزانية أعلى بـ 50 مليونًا عن تلك التي استخدمها مورينيو في الصيف الماضي.

وزعمت الصحيفة أن مورينو وجه اللوم لإدارة مانشستر يونايتد خلال الاجتماعات التي عُقدت مؤخرًا على تفويتها لفترة الانتقالات الشتوية الماضية دون إبرام أي صفقة جديدة.

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