ميلان يسحق باليرمو برباعية ويقترب من العودة لأوروبا

واصل فريق ميلان زحفه نحو المقاعد المؤهلة للبطولات الاوروبية، بفوزه الساحق على ضيفه باليرمو برباعية نظيفة، في إطار الجولة الحادية والثلاثين من الدوري الإيطالي.

ودخل ميلان المباراة طامحا في العودة من الانتصارات بعد تعادله الجولة الماضية 1/1 أمام بيسكارا.

وبدأ مهرجان أهداف ميلان مبكرا بتسجيل سوسو الهدف الأول للروسونيري بالدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف ماريو باساليتش الهدف الثاني بالدقيقة 19.

ونجح المهاجم الكولومبي كارلوس باكا من تسجيل الرابع لميلان بالدقيقة 37، ثم اختتم المتألق جيرارد ديولوفيو الرباعية بالدقيقة 70.

ورفع الفوز رصيد ميلان إلى 57 نقطة بالمركز السادس ويفصله نقطتين فقط عن أتلانتا و3 عن لاتسيو أصحاب المركزين الرابع والخامس المؤهلين للدوري الأوروبي، ويحتل باليرمو المركز التاسع عشر بـ15 نقطة.