نجم يوفنتوس: أحضروا لنا برشلونة الآن

أكد النجم السويسري ستيفان ليشتشتاينر الظهير الأيمن لنادي يوفنتوس الإيطالي أنه لا يطيق صبرًا لمواجهة نادي برشلونة الإسباني، في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، والتي تقام مساء الثلاثاء.

ويرى الدولي السويسري أن ناديه تطور بشكل كبير خلال الموسم الحالي، ويمتلك ثقة كبير وفي حالة بدنية رائعة.

وقال ليشتشتاينر في تصريحات لشبكة “ميدياست” الإيطالية: “إننا ننتظر مباراة برشلونة منذ وقت كبير للغاية.”

وأضاف: “المباراة ستكون مختلفة للغاية هذه المرة، لكن لا يمكننا الانتظار للانقضاض على برشلونة، نحن واثقون للغاية في أنفسنا.”

وتابع: “برشلونة يعاني في الخط الخلفي، لكنهم في غاية الخطورة هجوميًا، ويعتمدون على طريقة 4-2-3-1، ونتمنى أن نقدم أداء عظيم في مباراتي ربع النهائي للتقدم للمربع الذهبي.”

واختتم الدولي السويسري تصريحاته قائلًا: “لا يجب أن نعطيهم أي مساحات، لأنه لو دافعنا أمامهم في موقف واحد ضد واحد سنعاني بشدة.”

يذكر أن آخر مواجهة جمعت بين برشلونة ويوفنتوس كانت في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015، وانتهت بفوز النادي الكتالوني بنتجة 3-1.