يونايتد يعود للانتصارات ويهرب من المركز السادس بثلاثية في سندرلاند

نجح فريق مانشسستر يونايتد في العودة مجددا للانتصارات، بعد تغلبه السهل على مضيفه سندرلاند بثلاثية نظيفة، في إطار الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الانجليزي.

وخاض يونايتد المباراة بدون الثنائي الأسباني خوان ماتا وديفيد دي خيا، ليحل بدلا منهما كل من سيرجيو روميرو وخيسي لينجارد بينما خرج واين روني من قائمة الـ18 لاعب.

وبدأ يونايتد التسجيل بعد مرور نصف ساعة على انطلاق المباراة، بتسجيل المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الهدف الأول بالدقيقة 30.

ومع نهاية الشوط الأول وضع سباستيان لارسون جناح سندرلاند فريقه في ورطة، بعد تعرضه للطرد المباشر إثر تدخل عنيف على لاعب يونايتد.

وتأثر سندرلاند كثيرا بإكمال المباراة بشعر لاعبين، ليعزز الأرميني هينريك مخيتاريان تقدم الشياطين الحمر بهدف ثاني بالدقيقة 46 من زمن اللقاء، ويختتم ماركوس راشفورد الثلاثية بالدقيقة 89.

وبهذه النتيجة يحتل يونايتد المركز الخامس بعد استمراره بالسادس لفترة طويلة بـ57 نقطة، بينما يقترب سندرلاند من الهبوط محتلا المركز الأخير بـ20 نقطة.