أكاديمية ريال مدريد تمنح زيدان حل أزمات الدفاع

يبدو أن الغيابات العديدة لنجوم خط دفاع نادي ريال مدريد الإسباني ستدفع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق للاعتماد على نجوم فريق الشباب.

وتعرض البرتغالي بيبي لإصابة قوية خلال المباراة الأخيرة للملكي أمام أتليتكو مدريد في الدوري، سيغيب على إثرها لنهاية الموسم، كما يغيب المدافع الفرنسي رافاييل فاران عن الفريق بسبب الإصابة التي قد تمتد حتى نهاية الموسم.

ويتواجد الثنائي سيرجيو راموس وناتشو فيرنانديز فقط في قلب دفاع ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، وسط مرحلة حاسمة من الموسم.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية فإن سانتياجو سولاري مدرب فريق الشباب اقترح على زيدان عددًا من الأسماء لحل أزمة دفاع الفريق الأول.

وأشار الموقع إلى أن سولاري اقترح اسم ماريو هيرموزو القائد الثاني للفريق، والذي يلعب بالقدم اليسرى وقوى في ألعاب الهواء.

كما تم طرح اسم النمساوي فيليب لاينهارت والذي قضى موسم 2013-2014 مع فريق رابيد فيينا، وسبق له المشاركة مع الفريق الأول في ديسمبر 2015 خلال فترة المدرب السابق رافاييل بينيتيز.

وقد يلجأ زيزو للاستعانة بأحد هؤلاء اللاعبين في قائمة الفريق خلال مباراة سبورتينغ خيخون ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني، من أجل إراحة الأساسيين خلال الفترة ما بين مباراتي بايرن ميونخ في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.