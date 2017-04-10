ألفيش يكشف أسباب إنضمامه لنادي يوفنتوس

كشف البرازيلي داني ألفيش ظهير ايمن فريق يوفنتوس الإيطالي عن اسباب إنضمامه للبيانكونيري في الفترة الماضية .

وكان ألفيش انضم الى صفوف يوفنتوس قادماً من نادي برشلونة في صيف عام 2016 .

ونقل موقع الفيفا تصريحات ألفيش والذي قال : انا شخص محب للتحديات وفي الأول وجدت أن إنضمامي لليوفي سيكون شئ جديد وتحد خاص لي ولهذا وافقت على القدوم الى تورينو .

وتابع الفيش : لقد قررت القدوم الى يوفنتوس من اجل البحث عن السعادة وخوض تجربة جديدة لي في مسيرتي .

وتحدث ظهير اليوفي عن بوفون وكيليني وبونوتشي قائلاً : هم أساطير الفريق ومن الرائع وجودهم في الدوري الإيطالي .

وأكمل الفيش حديثه قائلاً : ماتقدمه على ارض الملعب يكون إنعكاس للطاقة الكبيرة والتي تملكها وانا سعيد حقيقة بالتجربة والتي أخوضها مع اليوفي فكل الأجواء هنا حماسية وتعطيك الفرصة لتقديم كل مالديك .