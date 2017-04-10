الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيملاعب العالم
النحس يتواصل.. إصابة روسي بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثالثة

النحس يتواصل.. إصابة روسي بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثالثة

By admin
10 أبريل، 2017
982
0
Share:

أعلن نادي سيلتا فيغو الإسباني عن إصابة المهاجم الإيطالي جوزيبي روسي بقطع في الرباط الصليبي، وبالتالي موسمه انتهى مع النادي الإسباني.

وجاء ذلك في بيان رسمي اصدره النادي اللازم، الذي أكد أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي وسيتم إجراء عملية وبالتالي غيابه لفترة تصل إلى ستة أشهر تقريبًا.

وتعد هذه هي الإصابة الثالثة للاعب بقطع في الرباط الصليبي، حيث كانت البداية في موسم 2011-12، وهذه المرة القطع في ركبة اللاعب اليسرى عكس الإصابات الماضية التي كانت في الركبة اليمنى.

يذكر أن روسي يشارك مع سيلتا فيغو على سبيل الإعارة من نادي فيورنتينا الإيطالي، وشارك مع الفريق الإسباني في في 29 مباراة وتمكن خلالهم من إحراز ستة أهداف وكان آخرهم هاتريك أمام لاس بالماس، وصنع هدف وحيد.

الموضوع السابق

كوتينيو: فوز ليفربول أهم من مرضي!

الموضوع التالي

لامبارد يتوجه بإشادة خاصة لنجم توتنهام هوتسبير

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017