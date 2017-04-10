النحس يتواصل.. إصابة روسي بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثالثة

أعلن نادي سيلتا فيغو الإسباني عن إصابة المهاجم الإيطالي جوزيبي روسي بقطع في الرباط الصليبي، وبالتالي موسمه انتهى مع النادي الإسباني.

وجاء ذلك في بيان رسمي اصدره النادي اللازم، الذي أكد أنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين إصابة اللاعب بقطع في الرباط الصليبي وسيتم إجراء عملية وبالتالي غيابه لفترة تصل إلى ستة أشهر تقريبًا.

وتعد هذه هي الإصابة الثالثة للاعب بقطع في الرباط الصليبي، حيث كانت البداية في موسم 2011-12، وهذه المرة القطع في ركبة اللاعب اليسرى عكس الإصابات الماضية التي كانت في الركبة اليمنى.

يذكر أن روسي يشارك مع سيلتا فيغو على سبيل الإعارة من نادي فيورنتينا الإيطالي، وشارك مع الفريق الإسباني في في 29 مباراة وتمكن خلالهم من إحراز ستة أهداف وكان آخرهم هاتريك أمام لاس بالماس، وصنع هدف وحيد.