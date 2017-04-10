اليونايتد يُحدد ميزانيته المالية لإجراء الصفقات في الصيف
هدف جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لإنفاق 200 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الإنتقالات الصيفية لإجراء التعاقدات اللازمة للشياطين الحمر .
وقالت تقارير صحفية في الفترة الماضية أن المدرب البرتغالي مورينيو يرغب في التعاقد مع اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم آتليتكو مدريد الإسباني .
وذكرت تقارير المانية أن اليونايتد يرغب ايضا في ضم روبرت ليفاندوفسكي من صفوف نادي بايرن ميونيخ الالماني .
ويأمل الشياطين الحمر في تعزيز الصفوف الكاملة للفريق في فترة الإنتقالات الصيفية خاصة في خط الهجوم تحسباً لرحيل زلاتان إبراهيموفيتش .