باركلي يتعرض للضرب في ليفربول

ذهب نجم وسط إيفرتون، روس باركلي، إلى إحدى الحانات في مدينة ليفربول، للاحتفال بفوز فريقه 4/2 على ليستر سيتي، وبدلاً من تلقي كلمات الإشادة، تلقى بعض اللكمات، حسبما أظهر مقطع مصور نشرته صحيفة “الديلي ميل”.

وأظهر المقطع، باركلي وهو يتحدث إلى أحد الأشخاص، الذي انهال عليه فجأة بالضرب بتوجيه 3 لكمات له، قبل أن يتدخل رجل آخر للسيطرة على المعتدي.

وأصدرت شرطة مقاطعة ميرسيسايد بيانًا صحفيًا صباح اليوم، أعلنت أنها تحقق في الحادثة، وأضافت “شرطة ميرسيسايد على بينة من اللقطات التي انتشرت على الانترنت وتظهر وقوع اعتداء في حانة في وسط مدينة ليفربول”.

أضاف البيان “لم يتم تلقي أي تقرير عن هذا الاعتداء، لكن الضباط يقومون بالتحقيق لمعرفة ظروف الواقعة”.

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