برشلونة ينافس ريال مدريد على موهبة أتلتيكو

أكد التقارير الصحفية الإسبانية اليوم، أن نادي برشلونة دخل في خط المفاوضات للحصول على خدمات اللاعب ثيو هيرنانديز المدافع الأيسر لنادي ألافيس والمعار من أتلتيكو مدريد.

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية في تقرير نشرته اليوم، أن نادي برشلونة سيقدم عرض بقيمة 24 مليون يورو، وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع أتلتيكو مدريد.

وأضاف التقرير أن وكيل اللاعب ينصحه بالانتقال إلى برشلونة، خاصة في ظل وجود تقارير تفيد بخروج المدافع الإسباني خوردي آلبا من برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان ريـال مدريد قدم عرض للاعب بقيمة الشرط الجزائي في عقده مع أتلتيكو مدريد، وسيمتد العقد الذي قدمه الملكي إلى ستة سنوات في حالة موافقة اللاعب.

يذكر أن الأرجنتيني ديغو سيميوني مدرب فريق أتلتيكو مدريد، أكد منذ عدة أيام على رغبته في إعادة ثيو إلى فريقه مرة أخرى بعد انتهاء الموسم الحالي.