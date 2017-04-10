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بعد سقوطه الأخير .. الانتر يجهز خمس بدائل لبيولي

بعد سقوطه الأخير .. الانتر يجهز خمس بدائل لبيولي

By admin
10 أبريل، 2017
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أكدت تقارير صحفية ان فريق انتر ميلان الإيطالي يجهز خمس بدلاء للمدير الفني ستيفانو بيولي ، خصوصًا بعد الخسارة في مباراة الأمس أمام فريق كروتوني.
ونشرت صحيفة التوتو ميركاتو أن الانتر يضع خمس بدائل من أجل التواجد بعد الرحيل المنتظر لبيولي نهاية الموسم الحالي.
ويضع الانتر كل من ماوريسيو بوتشتينو (توتنهام) ، ماركو سيلفا (هال سيتي) ، ليوناردو جارديم (موناكو) ، لوتشيانو سباليتي (روما) ودييغو سيميوني (أتلتيكو مدريد) .
ومن ناحية أخرى أستبعد الفريق المدير الفني أنطونيو كونتي بعدما تأكد بقاءه في فريق تشيلسي الموسم القادم.
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