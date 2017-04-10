توري: سيلفا لا يقل عن تشافي وإنييستا

أبرز لاعب وسط مانشستر سيتي، يايا توري، أهمية زميله دافيد سيلفا على أرض الملعب، مؤكدًا أنه يٌشبه مواطنيه أندريس إنييستا وتشافي.

ولعب الدولي الإيفواري السابق إلى جانب تشافي وإنييستا خلال فترة وجوده في برشلونة، ما جعله يؤكد على أن سيلفا يمتلك نفس القدرات تقريبًا، إضافة لتشابه معهم في أسلوب اللعب.

وانضم سيلفا (31 عامًا) إلى مانشستر سيتي قادمًا من فالنسيا في عام 2010، وقد خاض منذ تلك اللحظة 300 مباراة برفقة السيتي.

وقال توريه للصحفيين “لقد لعبت جنبًا إلى جنب مع تشافي وإنييستا، وسيلفا مثلهم تمامًا حتى في أسلوب اللعب. لقد كان رائعًا جدًا مع هذا النادي، ويسعدني وصوله للمباراة رقم 300، نحن نقدره تمامًا وسعداء بوجوده واللعب معه”.

أضاف “سيلفا يتمتع بالثقة الكاملة، نحن نعرف كيف يلعب، ودائمًا نكون بحاجة للاعبين مثله يستطيعون السيطرة على الكرة، ويتمتعون بالذكاء. أحيانًا نحتاج للاعب مثله في المباريات على ملعبنا، لديه الرؤية، والقدرة على التعامل مع الكرة بشكل جيد”.

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