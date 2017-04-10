ثلاث أندية تطلب التعاقد مع مدرب الفيولا

شارت تقارير صحفية إيطالية ان باولو سوزا مدرب فيورنتينا الحالي بات من بين المرشحين ليحل محل لوتشيانو سباليتي على رأس الادارة الفنية لروما.

وفي الوقت الذي يواصل فيه سباليتي تأخير التفاوض مع روما لتمديد عقده الذي سينتهي في يونيو، بدأ الجيالوروسي النظر في البدائل المتاحة.

وذكرت موقع كالتشيو ميركاتو الايطالي انه قد سبق إرتباط اسم مدرب باريس سان جيرمان أوناي إيمري ، ولكنه ربما يكون سوزا هو الخيار المفضل لروما.

كما بات باولو سوزا مطلوب بقوة لتولي تدريب ناديي زينيت الروسي وبوروسيا دورتموند الالماني.