خبر سعيد وآخر صادم لجماهير اليونايتد أمام أندرلخت

يعود أنطونيو فالنسيا، ظهير مانشستر يونايتد الإنجليزي، للمشاركة مع فريقه، خلال مواجهة أندرلخت البلجيكي يوم الخميس المقبل، في ذهاب الدور ربع النهائي للدوري الأوروبي.

وغاب اللاعب الدولي الإكوادوري عن آخر مباراتين لليونايتد بسبب إصابة في الكاحل، لكنه سيعود للمشاركة أمام أندرلخت.

وبحسب تصريحات المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لقناة ناديه، فإن غياب الحارس الإسباني ديفيد دي خيا سيتواصل، خلال المباراة المقبلة.

واعترف مورينيو أن الحارس الأرجنتيني روميرو، قد يواصل حراسة عرين المان يونايتد أمام أندرلخت، بسبب إصابة دي خيا الطفيفة.