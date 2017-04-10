دورتموند يعلنها صراحة : تعلمنا الدرس ولن نبيع أوباميانغ لبايرن

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني عن أن مهاجمه بيير إيمريك أوباميانغ لن يتم بيعه إلى الغريم بايرن ميونيخ في نهاية الموسم الحالي كما تردد مؤخرا.

وقد سجل المهاجم الغابوني 32 هدفا، وصنع خمسة في 36 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وهوالأمر الذي لفت انتباه كبار أوروبا ومنهم الغريم بايرن .

وكان المهاجم روبرت ليفاندوفسكي والمدافع ماتس هوملز، من بين لاعبي دورتموند البارزين، الذين انتقلوا إلى بايرن ميونيخ في السنوات الأخيرة، ولكن المدير العام لأسود الفستفاليا، هانز يواكيم فاتسكه، أكد أنه لن يتم السماح للبالغ من العمر 27 عاما، بالرحيل الا لنادي خارج ألمانيا، وخاصة الثنائي الاسباني ريال مدريد أو برشلونة.

وقال فاتسكه في تصريحات صحفية : “اعتقد ان أوباميانغ سيبقى معنا، لكن اذا قدم ريال مدريد أو برشلونة عرضا كبيرا، فان علينا ان نناقشه، ولكن لن نبيعه أبدا للبافاريين”.

وسجل أوباميانغ 112 هدفا في 179 مباراة، منذ انتقاله إلى دورتموند، قادما من سانت إتيان الفرنسي في عام 2013.