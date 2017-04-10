ديبالا لميسي: عزيزي ليو.. هذه المرة يوفنتوس سيفوز

بعث مهاجم يوفنتوس الشاب باولو ديبالا برسائل تحد لفريق برشلونة قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين غدا الثلاثاء ضمن منافسات دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال ديبالا فى لقاء مع صحيفة (توتوسبورت) الإيطالية : “عزيزي ليو.. هذه المرة سأفوز”.

وأضاف: “يوفنتوس لم يكن سابقا بهذه القوة التي هو عليها الآن، أنا معجب بميسي كثيرا، لكن هذه المباراة هي فرصتي”.

وسئل النجم الشاب صاحب الـ23 عاما عن زميله ومواطنه هيجواين القادم بداية الموسم الحالي من نابولي فقال: “أشعر كما لو أننا نلعب معا منذ 5 سنوات”.