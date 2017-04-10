ديبالا: ميسي؟ أنا ديبالا!

أكّد النجم الارجنتيني لفريق يوفنتوس، باولو ديبالا رفضه مقارنة نفسه مع مواطنه ونجم برشلونة ليونيل ميسي، وسط تقارير مستمرة عن احتمال انتقاله إلى النادي الكتلوني.

ولطالما وصف ديبالا (23 عامًا) بميسي الجديد، نظرًا لموهبته الكبيرة، إلا أن اللاعب أكد أن لكل لاعب صفاته، ولا يٌشبه الآخر.

وستكون المقارنة جدية على أرض الملعب عندما يلتقي يوفنتوس وبرشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويُقدم ديبالا مستويات مميزة رفقة يوفنتوس بتسجيله 14 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم.

ونقلت صحيفة ماركا عن اللاعب قوله “الناس يجب أن تعرف أنني لست ميسي، أنا ديبالا، وأريد أن أكون ديبالا فقط”.

وتابع “أنا أفهم أن هناك مقارنات، لكن هناك ميسي واحد فقط، كما كان هناك مارادونا واحد فقط، لا يمكنك استبدالهم، لكن سأحاول تعويضهم عن طريق إعطاء أفضل ما لدي”.

ولم يقم ديبالا بتمديد عقده مع يوفنتوس، لكن لا يزال مرتبطًا بعقد يمتد إلى عام 2020، وقد تطرق لمستقبله قائلاً “قبل ثلاث سنوات عندما كنت في باليرمو، لكم أكن أعتقد أنني سأنتقل إلى يوفنتوس، لذلك أنا أستمتع يومًا بعد يوم، ولا أنظر لأبعد من ذلك. أنا سعيد هنا وأعيش لحظات جيدة”.

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