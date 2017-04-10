رئيس تورينو يؤمن باستمرار هداف إيطاليا مع الفريق

يؤمن أوربانو كايرو رئيس نادي تورينو الإيطالي أن نجم الفريق أندريا بيلوتي قد يبقي في الفريق خلال الموسم المقبل.

ويتصدر بيلوتي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، بعدما تمكن من تسجيل 24 هدفًا بعد مرور 31 جولة، بالتساوي مع البوسني إيدين دزيكو مهاجم روما.

وجذب الدولي الإيطالي أنظار عدد من كبار الأندية الأوروبية، أبرزهم تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين، وريال مدريد الإسباني.

ويوجد شرط جزائي في عقد بيلوتي قيمته 100 مليون يورو، لكن يبدو أن دفع قيمته لن تكون صعبة على أحد تلك الأندية.

وقال كايرو في تصريحات لشبكة “راي” الإيطالية: “بند المائة مليون يورو كان يبدو خياليًا، لكنه الآن يبدو قليلًا”.

وأضاف: “بالنسبة له ولنا فإن من الأفضل أن يبقي معنا، هو سعيد هنا وينوى البقاء، وسيتحدث معنا بشكل مباشر”.

وتابع: “الموسم الحالي كان مذهلًا بالنسبة له، وسيكون من المذهل أن يواصل إثبات ذاته والذهاب لكأس العالم كأحد نجوم الفريق، لكن سنرى ما سيحدث”.

وأكمل: “كل شيء يعتمد على بيلوتي، يمكنه البقاء ورفض الرحيل، لكن إذا عرض أحد الأندية الخارجية مبلغ 100 مليون يورو، فيمكنه الرحيل”.

واختتم كايرو تصريحاته قائلًا: “أعتقد أنه يمكننا المواصلة معًا لبعض الوقت، لقد سجلنا الكثير من الأهداف، وكنا مذهلين خلال الموسم”.