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رئيس ريال مدريد: هدفنا صنع التاريخ في دوري الأبطال

رئيس ريال مدريد: هدفنا صنع التاريخ في دوري الأبطال

By admin
10 أبريل، 2017
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كشف فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني عن رغبته في كتابة تاريخ جديد في دوري أبطال أوروبا، والتتويج باللقب خلال منافسات الموسم الحالي.

وحضر بيريز مساء أمس عشاء مشجعي الفريق، وشدد على أنه يريد تحقيق لقب دوري الأبطال للمرة الثانية على التوالي، والثانية عشر في تاريخ النادي، ليصبح أول فريق يحقق اللقب في صورته الجديدة مرتين على التوالي.

وقال بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “نطمح لتحقيق دوري أبطال أوروبا مرة أخرى، ولذلك نحتاج للجماهير بجانبنا.”

وأضاف: “نحتاج بشدة لوقوف الجماهير خلف الفريق، من أجل صناعة التاريخ.”

يذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 72 نقطة، بفارق ثلاث نقاط فقط عن برشلونة الثاني.

وسيلعب النادي الملكي مساء الأربعاء مباراة الذهاب في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، أمام بايرن ميونخ الألماني، على ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ.

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