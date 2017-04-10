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رسميًا: فالنسيا يُفعل بند شراء زازا

رسميًا: فالنسيا يُفعل بند شراء زازا

By admin
10 أبريل، 2017
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أعلن نادي فالنسيا عن تعاقده مع المهاجم الإيطالي سيموني زازا وامتلاك عقده إلى غاية 2021.

زازا الذي كان نادي يوفينتوس يملك عقده انتقل إلى فالنسيا على سبيل الإعارة في سوق الشتاء المنصرم. وبموجب عقد الإعارة ذاك فإن النادي الإسباني سيشتري تلقائيًا وإجباريًا عقد اللاعب الإيطالي في حالة ما إذا لعب 10 مباريات مع الفريق مقابل 16 مليون يورو إضافة إلى مليونيّ يورو كمتغيرات.

وكان زازا قد أكمل العشر المباريات المنصوص عليها بعد خوضه لمباراة سبورتينغ خيخون يوم 11 مارس المنصرم، ليتوجب على فالنسيا دفع ذلك المبلغ للتعاقد معه رسميًا.

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