رومينيغي: أنشيلوتي لديه رغبة الفوز على مدريد

أكد كارل هانز رومينيغي رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي يرغب في الفوز على ريال مدريد بدوري الأبطال الأوروبي.

وقال أنشيلوتي في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: علينا ان نؤدي بقوة في مباراتين من العيار الثقيل أمام الريال من أجل الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

وتابع: لن يكون الأمر سهلاً خاصة أن المواجهة هي أمام البطل الذي يدافع عن لقبه ، ولكن سنحاول أن نبذل مجهود كبير لاخراجهم.

وأنهى تصريحاته: أنشيلوتي يعلم جيداً ريال مدريد فهو قد فاز معهم ببطولة عام 2014 ولديه ذكريات جيدة في الأبطال.