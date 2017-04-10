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رومينيغي: أنشيلوتي لديه رغبة الفوز على مدريد

رومينيغي: أنشيلوتي لديه رغبة الفوز على مدريد

By admin
10 أبريل، 2017
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أكد كارل هانز رومينيغي رئيس نادي بايرن ميونيخ الألماني أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي يرغب في الفوز على ريال مدريد بدوري الأبطال الأوروبي.
وقال أنشيلوتي في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: علينا ان نؤدي بقوة في مباراتين من العيار الثقيل أمام الريال من أجل الوصول إلى نصف نهائي البطولة.
وتابع: لن يكون الأمر سهلاً خاصة أن المواجهة هي أمام البطل الذي يدافع عن لقبه ، ولكن سنحاول أن نبذل مجهود كبير لاخراجهم.
وأنهى تصريحاته: أنشيلوتي يعلم جيداً ريال مدريد فهو قد فاز معهم ببطولة عام 2014 ولديه ذكريات جيدة في الأبطال.
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