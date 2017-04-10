رونالدو وانشيلوتي يحرمان نيمار من المشاركة في الكلاسيكو

أكدت التقارير الصحفية اليوم، أن البرازيلي نيمار لاعب فريق برشلونة معرض للإيقاف لفترة قد تصل إلى ثلاثة مباريات، بعد طرده في مباراة فريقه الأخيرة أمام ملقا بالدوري الإسباني.

واشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن تقرير حكم المباراة أشار إلى حصول نيمار على إنذارين ثم الطرد، وقام أيضًا بالتصفيق على الححكم الرابع للمباراة.

وتابع تقرير الصحيفة الإسبانية، أن عقوبة نيمار ستكون 1+2، بمعنى أنه سيتم إيقافه لمدة مباراة واحدة نتيجة للطرد، بالإضافة إلى مباراتين نتيجة للسخرية من حكم المباراة الرابع.

وأضاف التقرير أن نفس الحالة حدثت من قبل مع رونالدو وأنشيلوتي عندما كان مدربًا لريـال مدريد بالإضافة إلى الجزائري سفيان فيغولي، وهو الإيقاف لمباراتين نتيجة للسخرية من حكم المباراة.

يذكر أن برشلونة سيلح ضيفًا على ريـال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني يوم الأحد الثالث والعشرين من أبريل الحالي على ملعب سانتياغو بيرنابيو.