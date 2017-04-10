ريدناب: إن كانت قيمة بوغبا 89 مليون، فكم تبلغ قيمة آلي؟!

أغدق محلل شبكة سكاي سبورتس حاليًا، جيمي ريدناب، الثناء على نجم توتنهام هوتسبير، ديلي آلي، متسائلاً، إن كانت قيمة بول بوغبا 89 مليون جنيه إسترليني، فكم تبلغ إذًا قيمة آلي؟

ففي الوقت الذي يُعاني فيه بوغبا لتأكيد أحقيته بهذا الرقم الكبير الذي دفعه اليونايتد لاستعادة خدماته، يواصل آلي مستوياته الرائعة رفقة السبيرس، بتسجيله 20 هدفًا هذا الموسم، ما جعله هدفًا لأندية كريال مدريد، وفقًا للعديد من التقارير الصحفية الإنجليزية.

ونقلت صحيفة الديلي ميل عن لاعب توتنهام السابق قوله “إن سألت أي شخص قبل بداية الموسم، من الأغلى بول بوغبا أو ديلي آلي، فإن الإجابة ستكون لصالح بوجبا في كل مرة”.

وواصل في نفس السياق “لكن الآن إن كان بوجبا قد كلف خزائن مانشستر يونايتد 89 مليون جنيه إسترليني، فما هي قيمة ديلي آلي؟!”.

وأتم “آلي متألق في الدور الحر الذي منحه له المدرب موريسيو بوتشيتينو”.