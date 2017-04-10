زوف: تير شتيغن؟ لم أشاهده كثيرًا، وبوفون الأفضل

لم يتردد الحارس الإيطالي الكبير، دينو زوف، في اختيار مواطنه، جيانلويجي بوفون كأفضل حارس مرمى في العالم، حتى رغم تقدمه في العمر.

وقال حارس يوفنتوس السابق في تصريحات خاصة لموقع جول “لم أر تير شتيغن كثيرًا، لكن بالنسبة لي بوفون لا يزال الحارس الأفضل في العالم”.

وتابع مدرب المنتخب الإيطالي السابق في يورو 2000 تصريحاته “لأقد لعبت العديد من المباريات في ظروف مماثلة للتي يعشها تير شتيغن، وأقول دائمًا أنه كان من حسن حظي وجود خط دفاع قوي أمامي تمامًا مثل برشلونة”.

ويعود سبب تعاقد غوارديولا مع كلاوديو برافو من برشلونة، لإجادته للعب بالقدم، لكن زوف يعتقد أن هذا شيئًا ثانويًا في حراسة المرمى.

ولم ينجح أي حارس مرمى في الفوز بجائزة الكرة الذهبية، منذ تتويج الحارس الروسي الأسطوري ليف ياشين بها، واستعد زوف تكرر الأمر.

واختتم الحارس بكأس العالم 1982 تصريحاته قائلاً “عندما ترى أن هناك لاعبين يتنافسون على الجائزة مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وإبراهيموفيتش، ستعلم أنه من المستحيل أن يحصل حارس مرمى على الجائزة، على الأقل في المستقبل القريب”.

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