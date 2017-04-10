زوف: “ريمونتادا” برشلونة لا يمكن أن تحدث أمام يوفنتوس

أكد الحارس الأسطوري لإيطاليا، والمتوج بكأس العالم، دينو زوف، أن ليس لدى يوفنتوس أي مبرر للخوف من مواجهة برشلونة في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، مشددًا في الوقت نفسه على أن برشلونة ليس بمقدوره العودة من نتيجة 4/0 أمام يوفنتوس، كما فعل أمام باريس سان جيرمان في دور الـ16 الشهر الماضي.

وكان الجميع في انتظار تأهل باريس سان جيرمان لربع النهائي بعد تفوقه في حديقة “الأمراء” 4/0، إلا أن برشلونة نجح في تحقيق عودة تاريخية بالفوز 6/1 في “الكامب نو”، وهي العودة التي يرى زوف أنها لم تكن لتتحقق لو كان يوفنتوس هو خصم النادي الكتلوني، حيث قال في تصريحات خاصة لموقع جول “لا يمكن أن ينجح برشلونة في العودة من 4/0 لو كان في مواجهته نادي كيوفنتوس”.

أضاف “يوفنتوس لديه خبرة أكبر بكثير في مثل هذه المباريات من باريس سان جيرمان، لا يمكن لبرشلونة أن يفعل الشيء نفسه أمام يوفنتوس”.

بيد أن زوف حذر من قوة برشلونة على الرغم من نتائجه المتراجعة مؤخرًا، قائلاً “برشلونة لا يزال من أفضل فرق العالم، صحيح أن بعض اللاعبين قد تغيروا، لكنه في الهجوم يحتفظ بالقوة الضاربة، على أي حال فيوفنتوس اكتسب الكثير من الخبرة من مواجهته في نهائي برلين 2015، كما أن قدوم بعض اللاعبين مثل جونزالو هيجواين وسامي خضيرة ساهموا في نمو خبرة وشخصية الفريق”.

ويعتقد زوف، الذي فاز بكأس العالم 1982 مع “الأتزوري”، ومثل يوفنتوس بين عامي 1972 و1983، أن قوة فريقه السابق تكمن في جماعيته، مضيفًا “عندما نتحدث عن يوفنتوس، علينا أن نتحدث عن المجموعة وليس الأفراد، وهذا هو الحال منذ عقود، برشلونة سيكون أمام اختبار حقيقي حقًا”.

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