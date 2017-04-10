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شميلزر يعلق على احتفالات أوباميانغ المجنونة

شميلزر يعلق على احتفالات أوباميانغ المجنونة

By admin
10 أبريل، 2017
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دافع مارسيل شميلزر، قائد بروسيا دورتموند الألماني، عن زميله الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، بعد تصرفاته المجنونة أثناء احتفاله بأهدافه.

وكان أوباميانغ قد احتفل في أكثر من مناسبة بارتداء قناع، ضمن حملة إعلانية لشركة نايكي.

وقال شميلزر لصحيفة كيكر الألمانية: بالطبع هناك حدود، لكني مثل أوباميانج، مزيج من الجنون والإحترافية.

وأضاف: أوبا دائما ما أظهر إحترافية عالية، لذا نحن نتجاوز عن بعض أفعاله، فنحن بحاجة له، مثلما يكون أي فريق بحاجة لمهاجمه، فهو أحد أفضل لاعبي مركزه.

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