ظهير الأتليتي ورأيه في انتقال غريزمان إلى الريال

أكد اللاعب الدولي البرازيلي فيليبي لويس ظهير أيسر نادي أتليتكو مدريد الإسباني على رغبة الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان في البقاء بصفوف الفريق.

وتابع لويس في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: نحن متأكدون من بقاء غريزمان معنا ، فهو لاعب مختلف وبالنسبة لي اعتبره عبقري.

وأضاف: في كل مباراة يتطور من خلال تسجيل الأهداف والتمريرات المتقنة ، ولكن هذا ليس أمر عجيب فهو قد ترشح للكرة الذهبية في العام الماضي.

وأنهى تصريحاته: هناك اقتناع تام مننا باستمراره مع النادي ، أنه أسبوع الديربي ونعلم أن كل التقارير التي ظهرت ما هي إلا شائعات.