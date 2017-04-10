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ظهير الأتليتي ورأيه في انتقال غريزمان إلى الريال

ظهير الأتليتي ورأيه في انتقال غريزمان إلى الريال

By admin
10 أبريل، 2017
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أكد اللاعب الدولي البرازيلي فيليبي لويس ظهير أيسر نادي أتليتكو مدريد الإسباني على رغبة الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان في البقاء بصفوف الفريق.
وتابع لويس في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: نحن متأكدون من بقاء غريزمان معنا ، فهو لاعب مختلف وبالنسبة لي اعتبره عبقري.
وأضاف: في كل مباراة يتطور من خلال تسجيل الأهداف والتمريرات المتقنة ، ولكن هذا ليس أمر عجيب فهو قد ترشح للكرة الذهبية في العام الماضي.
وأنهى تصريحاته: هناك اقتناع تام مننا باستمراره مع النادي ، أنه أسبوع الديربي ونعلم أن كل التقارير التي ظهرت ما هي إلا شائعات.
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