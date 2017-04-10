عاجل: ليفاندوفسكي يغيب عن تدريبات البايرن

يبدو أن التدريبات الأخيرة لفريق بايرن ميونيخ تشهد العديد من الأحداث قبل يومين من مباراة الفريق أمام ريال مدريد، وأبرز هذه الأحداث كان خروج المدافع هوملز وانسحابه من التدريب مصابًا البارحة. واليوم كذلك لم يخل من حدث مشابه.

فقد تغيب مهاجم الفريق روبيرت ليفاندوفسكي عن تدريبات الفريق اليوم بسبب الآلام التي ألمت به في الكتف منذ مباراة الفريق البافاري أمام بروسيا دورتموند الأخيرة والتي انتهت بفوز البايرن بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

بهذا الغياب يزيد المهاجم البولندي من الشكوك حول مشاركته أمام ريال مدريد ضمن مباراة ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعد يومين فقط.

ولكن التدريبات عرفت الخبر المطمئن للجماهير البافارية وهو تدرب الحارس مانويل نوير بشكل عادي مع زملائه بعد العملية الجراحية التي خضع لها قبل أيام.

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