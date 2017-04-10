فريق صيني يخدع الحكم باللعب بـ12 لاعبًا!

في واقعة غريبة على ملاعب كرة القدم، شهدت مباراة بكين رينه وباودينج رونجدا في دوري الدرجة الثانية الصيني، استعانة فريق بكين رينه بلاعب إضافي واللعب بـ12 لاعبًا في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، دون أن يلاحظ الحكم ذلك.

وحدثت الوقعت في الدقيقة 89 من عمر المباراة، حين قرر المدير الفني لنادي بكين، الذي كان متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد، سحب لاعبه راو ويهوي من المباراة بعد تعرضه للإصابة، خلال تلقي اللاعب العلاج خارج الخطوط.

إلا أن لاعب الوسط لم يُدرك أنه تم استبداله ودخل لأرض الملعب مرة أخرى، بإشارة من حكم المباراة، تشن وي، واستؤنف اللعب لمدة 40 ثانية، دون أن يُلاحظ طاقم الحكام الزيادة العددية.

وتم اكتشاف الخطأ الفادح من قبل جمهور المنافس، الذي ظل يهتف “12 لاعبًا .. يلعبون بـ12 لاعبًا!”.

وأدرك الحكم تشن وي أخيرًا خطأه وطلب من ويهوي ترك الملعب، وقد تمكن في النهاية فريق بكين رينه من الحفاظ على تقدمه بهدف دون رد حتى صافرة النهاية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الواقعة لا من قبل الحكم أو رابطة كرة القدم الصينية، لكن بعض التقارير اليوم أشارت إلى أن الحكم يواجه خطر الإيقاف للأبد بعد هذا الخطأ.

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