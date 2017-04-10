كوتينيو: فوز ليفربول أهم من مرضي!

كشف النجم البرازيلي فيليب كوتينيو أنه تجاهل نصيحة أطباء ليفربول له بالبقاء في المنزل، وأصر على المشاركة في مباراة الفريق أمام ستوك سيتي رغم مرضه.

وتمكن كوتينيو من قيادة ليفربول للفوز، بتسجيل هدف التعادل في المباراة التي انتهت بفوز “الريدز” 2/1، قبل أن يقتنص مواطنه روبرتو فيرمينو النقاط الثلاث بهدف الفوز.

وصرح اللاعب قائلاً “انضممت لقائمة الفريق في صباح يوم المباراة. لقد طلب مني الطاقم الطبي البقاء في المنزل، لأنني لم أكن بحالة جيدة، لكنني أردت أن أكون مع الفريق”.

أضاف “أردت المشاركة، في محاولة مساعدتهم على التسجيل أو الصناعة، على الرغم أن المدرب كان يرى أنني لست جاهزًا بنسبة 100%. كان الفوز ضروريًا للغاية بالنسبة لنا”.

يُذكر أن ليفربول كان مهددًا بفقدان كوتينيو، بعد أن خسر خدمات ماني لنهاية الموسم.

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