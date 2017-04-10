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لامبارد يتوجه بإشادة خاصة لنجم توتنهام هوتسبير

لامبارد يتوجه بإشادة خاصة لنجم توتنهام هوتسبير

By admin
10 أبريل، 2017
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أشاد اللاعب الإنجليزي فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق بمواطنه دايلي آلي لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي .
ويذكر أن آلي يتألق مع توتنهام في الموسم الحالي حيث يتواجد السبيرز في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي .
ونقل  GOALS ON SUNDAY تصريحات تصريحات لامبارد والذي قال : دايلي آلي لاعب من نوع خاص وهو افضل مني عندما كنت في عمر ال20 , هذا واضح بكل تأكيد .
واضاف لامبارد : آلي مثل المهاجم الثاني وهذا يُرى طبقاً لطريقة اللعب والإمكانيات المتواجدة حول الصندوق وهو بحاجة للتواجد في المنطقة الهجومية معظم اوقات المباراة .
وأكمل نجم تشيلسي السابق حديثه قائلاً : بالنظر الى الاهداف والتي سجلها أمام سوانزي سيتي سترى أنه جرى في منطقة الست ياردات ليسدد ويراوغ عكس لاعبين أخرين .
وقال لامبارد : دايلي آلي قادر على تسجيل الكثير من الاهداف وأن يجتازني في اهداف البريميرليج .
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