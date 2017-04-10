لامبارد يتوجه بإشادة خاصة لنجم توتنهام هوتسبير

أشاد اللاعب الإنجليزي فرانك لامبارد نجم تشيلسي السابق بمواطنه دايلي آلي لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي .

ويذكر أن آلي يتألق مع توتنهام في الموسم الحالي حيث يتواجد السبيرز في المركز الثاني في الدوري الإنجليزي .

ونقل GOALS ON SUNDAY تصريحات تصريحات لامبارد والذي قال : دايلي آلي لاعب من نوع خاص وهو افضل مني عندما كنت في عمر ال20 , هذا واضح بكل تأكيد .

واضاف لامبارد : آلي مثل المهاجم الثاني وهذا يُرى طبقاً لطريقة اللعب والإمكانيات المتواجدة حول الصندوق وهو بحاجة للتواجد في المنطقة الهجومية معظم اوقات المباراة .

وأكمل نجم تشيلسي السابق حديثه قائلاً : بالنظر الى الاهداف والتي سجلها أمام سوانزي سيتي سترى أنه جرى في منطقة الست ياردات ليسدد ويراوغ عكس لاعبين أخرين .

وقال لامبارد : دايلي آلي قادر على تسجيل الكثير من الاهداف وأن يجتازني في اهداف البريميرليج .