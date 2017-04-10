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ماركوس الونسو : دييغو كوستا عنصر مهم لتشيلسي

ماركوس الونسو : دييغو كوستا عنصر مهم لتشيلسي

By admin
10 أبريل، 2017
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بعث الإسباني ماركوس الونسو ظهير ايسر نادي تشيلسي الإنجليزي بالإشادة الى مواطنه دييغو كوستا مهاجم البلوز لتألقه مع النادي اللندني في الموسم الحالي .
ويذكر أن رغم تألق كوستا مع البلوز إلا أنه لم يسجل في مباراة تشيلسي وبورنموث والتي اقيمت في الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي في البريميرليج .
ونقل موقع  london evening standard تصريحات الونسو والذي قال : دييغو كوستا عنصر مهم لتشيلسي في الموسم الحالي وهو سجل مايقارب من 20 هدف .
وأضاف الونسو : بالفعل هو لم يسجل أمام بورنموث ولكنه في الجولة المقبلة سيتألق ويسجل وهو لاعب كبير يتألق في المباريات الكبرى والمهمة للبلوز .
وأكمل ظهير تشيلسي تصريحاته قائلاً : مباراة مانشستر يونايتد ستكون قوية ومهمة لنا وأتمنى أن نفوز ونحقق النقاط الثلاث .
وأكد الونسو على أن كوستا لايزال عنصر قيّم ومهم للبلوز مضيفاً أنه يملك شخصية رائعة .
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