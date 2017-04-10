ماركوس الونسو : دييغو كوستا عنصر مهم لتشيلسي

بعث الإسباني ماركوس الونسو ظهير ايسر نادي تشيلسي الإنجليزي بالإشادة الى مواطنه دييغو كوستا مهاجم البلوز لتألقه مع النادي اللندني في الموسم الحالي .

ويذكر أن رغم تألق كوستا مع البلوز إلا أنه لم يسجل في مباراة تشيلسي وبورنموث والتي اقيمت في الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي في البريميرليج .

ونقل موقع london evening standard تصريحات الونسو والذي قال : دييغو كوستا عنصر مهم لتشيلسي في الموسم الحالي وهو سجل مايقارب من 20 هدف .

وأضاف الونسو : بالفعل هو لم يسجل أمام بورنموث ولكنه في الجولة المقبلة سيتألق ويسجل وهو لاعب كبير يتألق في المباريات الكبرى والمهمة للبلوز .

وأكمل ظهير تشيلسي تصريحاته قائلاً : مباراة مانشستر يونايتد ستكون قوية ومهمة لنا وأتمنى أن نفوز ونحقق النقاط الثلاث .

وأكد الونسو على أن كوستا لايزال عنصر قيّم ومهم للبلوز مضيفاً أنه يملك شخصية رائعة .