مانشستر سيتى يتصدر سباق الفوز بخدمات نجم أرسنال

ذكرت صحيفة “كوبوريتيفا” التشيلية أن نادى مانشستر سيتى يتصدر سباق الأندية الراغبة فى ضم نجم شيلى اليكسيس سانشيز لاعب نادى ارسنال الانجليزى لكرة القدم.

وكانت الأنباء تفيد حتى فترة قريبة بأن تشيلسى هو الأقرب لضم سانشيز فى حال رحيله من صفوف المدفعجية ، غير أن الصحيفة ذكرت أن السيتيزنز بقيادة المدير الفني الاسبانى بيب جوارديولا مستعدون لدفع ما يصل إلى 50 مليون للحصول على خدماته.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتى مستعد لعرض راتب اسبوعى قيمته 200 ألف جنيه استرلينى على سانشيز لاقناعه بالانتقال لصفوفه فى الانتقالات الصيفية القادمة.

كانت الشكوك قد ثارت حول امكانية رحيل سانشيز عن صفوف ارسنال خاصة فى حال إخفاق الفريق فى احتلال احد المراكز المؤهلة لدورى الابطال فى الموسم القادم.