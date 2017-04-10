مدرب سابق للريال يتهم رونالدو بفقدان “شهيته التهديفية”!

ادعى المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، بيرند شوستر، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فقد ما أسماه بـ”الشهية التهديفية”، في ظل انخفاض مردوده في الفترة الأخيرة إذا لم يٌسجل سوى هدف يتيم في آخر 5 مباريات على مستوى النادي.

وقال المدرب الألماني “رونالدو لم يعد جائعًا كما كان، في بعض الأحيان عندما يكون ريال مدريد متقدمًا بنتيجة 4/0، تشعر وكأن رونالدو يُريد تسجيل هدفين أو أكثر ويُقاتل من أجل ذلك، لكن الأمر تغير الآن”.

كما انتقد شوستر أداء الضلع الآخر في هجوم ريال مدريد، جاريث بيل، مؤكدًا أن الأخير لم يرتق بعد لمستوياته المعهودة منذ عودته من الإصابة، حيث قال “إنه يقف كثيرًا على أرض الملعب ولا يشارك في بعض الأحيان في اللعب”.

وتابع “بيل بحاجة إلى المزيد من الوقت بعد إصابته، إنه ليس مثل آريين روبن الذي يستطيع العودة بقوة إن غاب لمدة لأسابيع من الإصابة”.

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