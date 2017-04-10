نجم دورتموند: مباراة موناكو صعبة ولا يمكن توقع الفائز

أكد لاعب فريق بروسيا دورتموند رافاييل غيريرو على صعوبة المباراة أمام فريق موناكو في الدور ربع النهائي من دوري الابطال.

ونشر الموقع الرسمي لنادي بروسيا دورتموند تصريحات غيريرو في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة موناكو القادمة.

وقال: سوف نلعب مباراة أمام فريق قوي جدًا ، ولا يمكن الحدث عن الفريق المفضل للفوز فيها، نحن لدينا أجواء رائعة في الملعب ونحن متأكدين من أن هذه الأجواء ستساعدنا في المباراة .

وعن عثماني ديمبيلي قال: ديمبيلي يحتاج للمزيد من الدعم قبل هذه المباراة فهو مازال لاعب صغير في السن.

وعن أوباميانغ قال: إنه لاعب مهم جداً للفريق وشخص لطيف للغاية .