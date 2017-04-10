نجم سان جيرمان: اتمنى فوز يوفنتوس على برشلونة

أكد ماركو فيراتي لاعب وسط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه يتمنى فوز يوفنتوس على برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال فيراتي في تصريحات نشرتها صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية اليوم:” ستكون مباراة متوازنة للغاية بين الفريقين، ولكن يوفنتوس في ملعبه اظهر قوة غير عادية وأنه صعب جدًا على أي فريق، أعتقد انهم سيسببون مشاكل عديدة لبرشلونة.”

وأضاف فيراتي:” للأسف هذه مباراة سأشاهدها في منزلي، ولكن هناك العديد من الأشخاص سيشاهدوها، لأن هناك ناديين عظيمين سيواجهان بعضهم البعض.”

وأخيرًا قال فيراتي:” توقعي؟، لا اعرف ولكن أنا لدي العديد من لاعبي يوفنتوس زملائي في منتخب إيطاليا، لذلك أتمنى فوزهم، وأعتقد أنهم في ملعبهم لديهم أفضلية كبيرة للفوز.”

يذكر أن يوفنتوس سيستضيف برشلونة غدًا الثلاثاء في إيطاليا في ذهاب دور ربع نهائي دوري ابطال أوروبا.