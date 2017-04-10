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نيمار يواجه شبح النحس التهديفي الأوروبي أمام اليوفي

نيمار يواجه شبح النحس التهديفي الأوروبي أمام اليوفي

By admin
10 أبريل، 2017
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واجه اللاعب الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم نادي برشلونة الإسباني شبح النحس التهديفي الأوروبي أمام يوفنتوس الإيطالي.
وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن اللاعب لم يحرز أي هدف في البطولة خارج الديار منذ آخر هدف له أمام اليوفي أيضاً في نهائي دوري الأبطال في عام 2015.
وبعد تلك المباراة سجل نيمار سبعة أهداف في البطولة على مدار الموسم الماضي والحالي ولكن جميعها كانت على ملعب الكامب نو.
بينما لويس سواريز قد سجل في لقاء واحد فقط بدور المجموعات الموسم الماضي على حساب روما في الأولمبيكو ، وميسي سجل في بطولة العام الحالي ستة أهداف خارج الكامب نو.
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