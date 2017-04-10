هيغواين: لهذا السبب بكيت عندما غادرت ريال مدريد
كشف الأرجنتيني غونزالو هيغواين، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، عن بكائه بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني، عام 2013.
وقال اللاعب الدولي الأرجنتيني، في تصريحات لصحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية: كرة القدم علمتني البكاء في الفرح والحزن.
وتابع: عندما اضطررت للرحيل عن ملعب سنتياغو بيرنابيو، بكيت بالطبع، كما هو الحال بعدما غادرت نابولي.
واختتم لاعب ريال مدريدا لأسبق: دائما ما كان لدي ارتباط وثيق بالأندية التي لعبت لها، فعندما غادرت كلا الناديين لم أستطع تمالك نفسي من البكاء.