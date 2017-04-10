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هيغواين: لهذا السبب بكيت عندما غادرت ريال مدريد

هيغواين: لهذا السبب بكيت عندما غادرت ريال مدريد

By admin
10 أبريل، 2017
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كشف الأرجنتيني غونزالو هيغواين، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، عن بكائه بعد رحيله عن ريال مدريد الإسباني، عام 2013.

وقال اللاعب الدولي الأرجنتيني، في تصريحات لصحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية: كرة القدم علمتني البكاء في الفرح والحزن.

وتابع: عندما اضطررت للرحيل عن ملعب سنتياغو بيرنابيو، بكيت بالطبع، كما هو الحال بعدما غادرت نابولي.

واختتم لاعب ريال مدريدا لأسبق: دائما ما كان لدي ارتباط وثيق بالأندية التي لعبت لها، فعندما غادرت كلا الناديين لم أستطع تمالك نفسي من البكاء.

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