وكيل جورجينيو: حلم الاسكوديتو ممكن الموسم القادم في حالة واحدة

أكد وكيل أعمال نجم نابولي جورجينيو على ان حلم الفوز بالاسكوديتو ممكن الحدوث الموسم القادم .

ونشرت صحيفة التوتو ميركاتو تصريحات وكيل جورجينيو التي أكد من خلالها على سعادة اللاعب بالبقاء داخل صفوف الفريق .

وقال: جورجينيو سعيد إنه يعمل بشكل أساسي مع الفريق، وكرة القدم الإيطالية أصعب من دوريات أخرى مثل الدوري الاسباني ، وإذا فاز نابولي بكل المباريات يمكن ان يصل للمركز الثاني.

وأضاف: سيكون من الصعب ان يحافظ نابولي على جميع اللاعبين ولكن إذا كان الامر كذلك فإن الفوز بالاسكوديتو ممكنًا.