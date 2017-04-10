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وكيل جورجينيو: حلم الاسكوديتو ممكن الموسم القادم في حالة واحدة

وكيل جورجينيو: حلم الاسكوديتو ممكن الموسم القادم في حالة واحدة

By admin
10 أبريل، 2017
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أكد وكيل أعمال نجم نابولي جورجينيو على ان حلم الفوز بالاسكوديتو ممكن الحدوث الموسم القادم .
ونشرت صحيفة التوتو ميركاتو تصريحات وكيل جورجينيو التي أكد من خلالها على سعادة اللاعب بالبقاء داخل صفوف الفريق .
وقال: جورجينيو سعيد إنه يعمل بشكل أساسي مع الفريق، وكرة القدم الإيطالية أصعب من دوريات أخرى مثل الدوري الاسباني ، وإذا فاز نابولي بكل المباريات يمكن ان يصل للمركز الثاني.
وأضاف: سيكون من الصعب ان يحافظ نابولي على جميع اللاعبين ولكن إذا كان الامر كذلك فإن الفوز بالاسكوديتو ممكنًا.
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