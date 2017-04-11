ألبرتيني: سأساند البارسا أمام اليوفي .. وعليهم الحذر

أكد أسطورة نادي ميلان الإيطالي ديمتريو ألبرتيني ولاعب نادي برشلونة الإسباني السابق أنه سيدعم الأخير في مواجهة يوفنتوس ببطولة دوري الأبطال الأوروبي.

وقال ألبرتيني في تصريحات تنقلها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: قلبي في تلك المباراة مع برشلونة فهو أمر طبيعي ، لدي علاقات طيبة هناك ، بالطبع أنا إيطالي واليوفي لديه فرصة أمام أقوى فريق بالعالم.

وتابع: مباراة الريمونتادا هي تاريخي ، الثلاثة أهداف التي أحرزها لاعبي البارسا في آخر خمس دقائق هو أمر جيد في عالم كرة القدم ، عندما تلعب أمام برشلونة عليك أن تركز على الجانب الدفاعي.

وأضاف: فريق أليغري بالوقت الحالي أفضل مما كان عليه في نهائي دوري الأبطال الأوروبي بعام 2015، لأن بعض اللاعبين أصبح لديهم نضج كبير ويفكرون بكل تأكيد بالوصول إلى النهائي مرة أخرى.

وأنهى تصريحاته: الاستحواذ على الكرة من جانب برشلونة ليس كل شئ ولكن عليهم التسجيل والفوز في تورينو ، خاصة وأن اليوفي يعاني من ذلك الأمر عندما لا يمتلك الكرة ، وقد يلعبون 89 دقيقة بدون كرة ولكنهم يسجلون من فرصة وحيدة.