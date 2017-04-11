أليغري: سنهاجم برشلونة بأربعة لاعبين

أكد المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي، أن فريقه لن يتراجع للدفاع أمام برشلونة وسيهاجم بأربعة مهاجمين صرحاء في مباراة الغد.

وقال أليغري في المؤتمر الصحفي اليوم الذي يسبق المباراة:” لن أقوم أي شيء عن التشكيل، ولكن غدًا الأربعة لاعبين المهاجمين سيتواجدوا في الملعب، لا أرى أي سبب للتراجع للدفاع، هذا ربع النهائي واعتقد أننا سنقدم مباراتين ممتعتين.”

وأضاف أليغري:” لن تكون مباراة سهلة، لأن برشلونة فريق قوي جدًا ويمتلك ثلاثي هجومي رائع وهم ميسي ونيمار سواريز، ومع وجود الثلاثة لاعبين يتمكنوا دائمًا من تسجيل الأهداف، لأنه سيكون من المستحيل التفكير في الوصول لضربات الجزاء مع برشلونة، والتعادل معهم 0-0 في المباراتين.”

وتابع أليغري:” ولكن من جهة أخرى فإن برشلونة لديه العديد من المشاكل الدفاعية، وهو ما نعمل عليه، حيث أنه يجب العمل على نقاط الضعف في الفريق الخصم مهما كان اسمه سواء كان كيفو أو برشلونة، مع الاحترام الكامل للجميع طبعًا.”

يذكر أن يوفنتوس سيستضيف غدًا برشلونة ضمن ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.