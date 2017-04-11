إدارة أرسنال تستشعر الخطر وتفكر في بديل فينغر

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي أرسنال الإنجليزي بدأت تشعر بالقلق من نتائج الفريق الأخيرة، وأصبحت تفكر في عدد من البدائل للفرنسي أرسين فينغر المدير الفني الحالي للفريق.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن إدارة أرسنال تواصلت مع أرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي أتليتك بيلباو، من أجل معرفة رأيه في تدريب الغانرز بداية من الموسم المقبل.

وأعلن فالفيردي أن الموسم الأخير هو الحالي له في تدريب بيلباو، مما قاد لتكهنات أنه سيصبح المدير الفني الجديد لنادي برشلونة الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن فالفيردي معجب بفكرة التدريب في إنجلترا، وأن اقتراب نادي بقيمة أرسنال منه سيجعله يفكر بجدية في القرار.

ويعاني أرسنال بشدة خلال الموسم الحالي، حيث خرج من دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بنتيجة كارثية أمام بايرن ميونخ الألماني.

كما أن الفريق يعاني على مستوى الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الفريق المركز السادس برصيد 54 نقطة، بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي في المركز الرابع، وقد لا يشارك في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل في حالة مواصلة النتائج السلبية.