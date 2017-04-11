إنريكي : يوفنتوس خصم مرعب .. والخسارة يتحملها الفريق بأكمله

تحدث لويس إنريكي المدير الفني لفريق برشلونة الاسباني في مؤتمر صحفي وذلك قبل مباراة الثلاثاء خارج الأرض ضد يوفنتوس الايطالي في ذهاب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال اللوتشو للصحفيين : “اذا أردنا التغلب على يوفنتوس فسيكون لزاما علينا تقديم أفضل ما لدينا، انهم فريق رائع، وحاليا في حالة جيدة جدا، ستكون مباراة صعبة، لكننا كالعادة سنحاول تقديم مباراة جيدة وتحقيق الفوز”.

وعن غياب لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس للإيقاف قال : “أثق في جميع لاعبي فريقي، بالتأكيد نحن قادرون على تعويض بوسكيتس، انه من الطبيعي أن يتحصل لاعب على بطاقات صفراء”.

وعن التغلب على يوفنتوس 3-1 في نهائي برلين عام 2015 قال : “انها ذكرى جيدة، ولكن لا أعتقد أن لها علاقة بمواجهة هذا الموسم، هناك 8 أندية في ربع نهائي ومن سيتأهل هو من سيقدم أداء أفضل، الأمر ليس له علاقة بما حدث من قبل”.

من ناحية أخرى تحدث إنريكي عن الهزيمة الأخيرة أمام مالاجا في الدوري الاسباني والانتقادات للاعب الوسط أندري جوميز : “أندريه جوميز لاعب جيد، من المؤسف تحميل الهزيمة للاعب واحد فقط، هذه رياضة جماعية”.

وعن العقوبة المحتملة لنيمار بالايقاف والغياب عن الكلاسيكو قال : ” غدا لدينا مباراة رائعة ضد يوفنتوس، دعونا نتحدث فقط عن هذه المباراة”.