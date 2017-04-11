الأرجنتين تُرشح دياز لخلافة باوزا

وضع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ,مواطنها “رامون دياز” مدرب فريق الكرة الأول بنادي الهلال ,هدفاً للتعاقد معه لتولي القيادة الفنية للمنتخب الأرجنتيني الأول خلفاً للمدرب “إدجاردو باوزا”.

ويأتي قرار اتحاد القدم الأرجنتيني بوضع “دياز” ضمن القائمة المرشحة للتدريب المنتخب الأول ,بعد النتائج المتميزة التي يُقدمها المدرب مع الهلال خلال الآونة الأخيرة ؛حيث اقترب من حصد بطولة دوري جميل للمحترفين بعد غياب دام أكثر من 6 سنوات بالإضافة لتصدره مجموعته بدوري الأبطال الآسيوي.

وكان اتحاد القدم الأرجنتيني قد أعلن إقالة “إدجاردو” باوزا يوم أمس الاثنين بعد سلسلة من النتائج السيئة في تصفيات أمريكا الجنوبية ,وتحتل الارجنتين المركز الخامس في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا مع تبقي أربع مباريات على النهاية.

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